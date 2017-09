Samuel Eto’o defiende desde 2015 los colores del Antalyaspor turco, equipo para el que ha sumado 39 goles y 11 asistencias en las dos últimas campañas, a sus 36 años. Ahora Fichajes.com ha hablado con su representante, Wilfriedde Happi, que nos ha desvelado que el delantero quiso cambiar de aires y se encuentra descontento con su equipo.

«Sin faltar el respeto a nadie, Antalyaspor no es Besiktas, Galatasaray o Fenerbahçe. Hablé con el presidente a principio de temporada sobre un nuevo contrato y me emplazó a hablar en enero, y mientras hablé con Samuel y me dijo que no estaba en contra de quedarse pero que le faltaban condiciones aceptables para un jugador de su edad. Creo que tiene derecho a ser respetado. Queríamos ir a un club que jugara Champions League o Europa League, teníamos importantes ofertas y rechazamos varias, especialmente de China. Esperábamos un gesto diferente de parte del club», afirma el agente.

Por otro lado, el representante revela nuevos detalles de su conversación con el dirigente y habla del futuro del camerunés: «Me dijo que si quería irse tenía que pagar 3 M€ para marcharse a un club fuera de Turquía, porque no lo dejaría ir a otro equipo turco. Samuel es un profesional, tiene contrato y lo respetará. Pero cuando un jugador no está feliz no se puede dar al 100%».