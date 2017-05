Iván Balliu es un lateral diestro de 25 años formado en el FC Barcelona que actualmente defiende los colores del Metz. Acaba contrato con este equipo francés, para el que suma 29 partidos esta campaña, de modo que Fichajes.com ha querido preguntarle sobre sus opciones de futuro.

«Todavía estamos hablando con el club pero hay interés de parte de clubes de Francia y España. Todavía no sé lo que voy a hacer. Siempre he dicho que el Metz me dio la oportunidad de comenzar y darme a conocer. Voy a pensar y creo que en dos semanas se sabrá», ha afirmado el jugador, que no excluye un regreso a la Liga.

Además le hemos preguntado por los problemas del cuadro culé en el lateral diestro este curso, su demarcación, y si cree que hubiera jugado de haber tenido la oportunidad de seguir: «Eso nunca se sabe, pero en ese momento decidí irme porque tenía por delante a Dani Alves y Montoya».