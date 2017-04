El pasado verano Théo Chendri se enrolaba en las filas del Nantes después de haberse formado durante los últimos años en el FC Barcelona. El joven talento francés ha atendido ahora amablemente a Fichajes.com para relatar su experiencia en La Masía, ya que tiene recuerdos muy bonitos como haber entrenado junto a Andrés Iniesta, Lionel Messi o Neymar.

«Era un jugador por el que no estaban apostando, hice buena temporada con el juvenil y pensé que podría tener sitio en el filial pero no apostaron por mí. Mi sueño desde la infancia era ser profesional y tener una gran carrera. Salir del Barça no significa que no la pueda tener. Tal vez pueda volver algún día. Fue una gran experiencia», afirmó el joven galo.