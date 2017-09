En una entrevista publicada en Noticias de Guipuzcoa, Íñigo Martínez ha comentado sus sensaciones tras no llevarse a cabo su fichaje por el FC Barcelona. El defensa asegura estar tranquilo y centrado en hacer las cosas bien con la Real Sociedad.

Cuando le preguntaron si le disgustó que se frustrase, el zaguero respondió que «¿disgusto?: Qué va. Todo lo contrario diría además. Si es que estuviera a disgusto en la Real porque no me siento cómodo o no me valoran, te diría que sí es un disgusto. Pero para nada. Vuelvo a decir que estaba relajado y no fue disgusto ni nada porque ni llegué a hablar con ellos».