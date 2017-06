Convertido en uno de los grandes protagonistas de la segunda mitad de temporada debido a las más que notables prestaciones ofrecidas con el Real Madrid, el centrocampista español Isco Alarcón sigue en el centro de las miradas. El motivo es que pese a las informaciones que apuntan en esta dirección por el momento no hay acuerdo oficial por su renovación con el cuadro de Chamartín.

Consultado precisamente a este respecto hace unas horas, el jugador ha sido claro. Lo ha hecho al destacar que «Sí, ya lo llevo diciendo. Estoy muy contento en el Madrid espero estar aquí muchos años. De momento me queda un año, pero estamos cerca…» Además, el malagueño reconoció que «He terminado la temporada muy bien. La confianza es clave para cualquier jugador. A partir del comienzo de este año me he sentido muy cómodo. Tres puntos ante un rival que nos han puesto las cosas complicadas al final. Ahora, a descansar que la temporada ha sido larga».