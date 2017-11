Gianluigi Buffon no descarta volver a jugar con la Selección de Italia. Aunque tras quedar fuera de la próxima edición del Mundial se había especulado con la posibilidad de que no volviese a defender la azzurra, el veterano meta ha salido al paso de estos rumores y ha dejado claro que, hasta el momento en el que cuelgue los guantes, estará siempre disponible para defender a su país.

«Yo me he tomado un descanso de la selección porque tengo una edad. He sido siempre un soldado fiel de Italia y de la Juventus y por eso no puedo desertar. Estoy siempre preparado. Si tuviera 60 años y me llamaran yo diría que sí. Así veo yo representar a mi país (...) Todo terminará en junio de 2018, así que creo que algún partido sí que me dejarán jugar. Eso espero, quizás (...) Ya sé la razón por la cual no nos hemos clasificado: si el mejor soy yo, significa que no tenemos futuro», espetó en declaraciones que recoge Marca.