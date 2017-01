El jugador croata respondió a las preguntas durante una gala de premios del diario Mundo Deportivo donde su ampliación de contrato fue el tema principal en su aparición: «Está mi representante con ello. Confío en renovar y si no, no hubiera dicho nada el otro día, aseguró el centrocampista».

Además, Ivan Rakitic mostró su deseo de que se produzca la renovación de Luis Enrique a pesar de que ha perdido protagonismo con él desde el Clásico frente al Real Madrid: «Para mí es mucho mejor que siga. Es el que mejor me conoce y el que me trajo aquí. Le estoy muy agradecido. Me conoce muy bien, vamos en la misma dirección».