El guardameta italiano Gianluigi Buffon puede estar dar por seguro del gran cariño que le guarda el planeta fútbol, y así lo han demostrado estos días los jugadores del FC Barcelona Jordi Alba e Ivan Rakitic.

En declaraciones a Tuttosport, el lateral aseguró que «Buffon es el mejor portero de la historia. Me encantaría poder cambiar la camiseta con él y añadirla a mi colección. Para mí es un pecado que ni Buffon ni Italia estén en el próximo Mundial». Mientras que Rakitic habló así de su ausencia: «Cuando cualquier niño que dibuja su equipo en un papel pone a Buffon en su equipo. Estoy seguro que viendo la entrevista de Buffon después del partido de Italia a todos les dio ganas de llorar. Yo le dejaría mi sitio a Buffon. Tengo mucho respeto hacia él. Es una lástima que no se pueda despedir en un Mundial». El meta de la Juventus contestó a través de las redes sociales donde se mostró muy agradecido por sus palabras.

Dear @ivanrakitic , as a goalkeeper I might still play but playing for Croatia as a midfielder in your place might not be a great idea: I am saying it for your good sake. Joking apart, your words have been a great gift. Thanks to you and @JordiAlba: my jersey is waiting for you

— Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) 21 de noviembre de 2017