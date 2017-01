El futbolista del FC Barcelona ha perdido protagonismo desde el último Clásico del pasado 3 de diciembre. Por ello se ha visto envuelto en varios rumores sobre su futuro pero el centrocampista ha declarado, en una entrevista para France Football, que esto no le molesta: «Hay que saber dejar el ego de lado. No quiero ser el muchacho que está en un sitio sólo para salir en la foto».

Eso sí lo que más destaca de la entrevista de Ivan Rakitic es su fidelidad hacia Luis Enrique: «Si me tuviera que tirar de un puente por el entrenador, lo haría, sin dudarlo. Luis Enrique me ayudó muchísimo. Me dió enseguida su confianza, al igual que mis compañeros, y eso me permitió trabajar con tranquilidad. Además, fue el ’míster’ el que pidió mi fichaje».