James Rodríguez sigue con el proceso de adaptación a su nuevo equipo, el Bayern de Múnich. En una entrevista concedida a Sport Bild, el centrocampista habría elogiado a sus compañeros y asegurado que el club bávaro está a la altura del Real Madrid o que es incluso superior.

«El Bayern es un club igual de grande que el Real Madrid, si no inlcuso más», aseguró el colombiano. «Siempre le he tenido un gran respeto al Bayern». «Cuando consideraba si debía venir a Múnich, vi el equipo y pensé: ’Aquí hay tantas estrellas como en el Madrid, la calidad es similar’»

Tras salir estas declaraciones en el medio alemán, James Rodríguez ha publicado un mensaje en Twitter diciendo que son falsas y pidiendo respeto y que le dejen tranquilo.

Esto es mentira, no he dicho esto, respeto total por el Madrid! por favor déjenme tranquilo, ya me he ido de España, gracias. https://t.co/cLF6J0NM40

— James Rodríguez (@jamesdrodriguez) 26 de julio de 2017