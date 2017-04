El portero del Atlético de Madrid, Jan Oblak, ha pasado por los micrófonos de beIN Sports para analizar la victoria de su escuadra. El portero esloveno hizo especial hincapié en el hecho de no haber encajado un gol en casa y así poder acceder con más opciones al duelo de vuelta.

«Era importante ganar en casa, y no encajar. Pero es el primer partido y nos espera una vuelta difícil. Ellos jugaron su partido y nosotros el nuestro, estuvimos atentos todo el partido para intentar no encajar. Y ahora sabemos que en Inglaterra no va a ser fácil. La eliminatoria está abierta, nos falta un partido. Si jugamos como tenemos que jugar podemos pasar», afirmó el arquero.