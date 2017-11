Javier Pastore ha vuelto a acudir al foco de la noticia después de demostrar su descontento con la situación que vive en las filas del PSG. Tras no contar para el encuentro de Champions League y no hacerlo tampoco en el duelo contra el Mónaco, el argentino hizo público su enfado: «Me quedé decepcionado. Siempre tengo ganas de jugar. No juego los partidos importantes, como los de Liga de Campeones o el de hoy, así ha sido más o menos todo el año [...] Ya lo he dicho, voy a pensar sobre mi futuro, pero lo importante es intentar ayudar al equipo durante los diez minutos que juego».

El centrocampista dejó abierta en sus declaraciones una puerta de salida hacia un club que le de la ocasión de ganarse un puesto fijo y tener con un rol importante dentro de la plantilla. Sus oportunidades en París son escasas y el Mundial de Rusia está a la vuelta de la esquina.