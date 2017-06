El presidente del Olympique de Lyon, Jean-Michel Aulas, ha vuelto a hablar del futuro de su jugador estrella, Alexandre Lacazette. Sus declaraciones tuvieron lugar en Canal+ Francia, en las que el tema a tratar fue la posibilidad de que el delantero galo acabe jugando en el Atlético de Madrid.

Le preguntaron si Lacazette abandonaría el club este verano, a lo que respondió con un «no creo», a lo que el entrevistador le insistió con la posibilidad de recalar en el Atleti en enero, al término de la sanción del club rojiblanco. El máximo mandatario del equipo francés declaró que «es posible», pero que no es capaz de asegurarlo, ya que, «si no lo sé, no puedo contestar», expresó.