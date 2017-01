Autor de un soberbio arranque de temporada, el aragonés Jesús Vallejo se ha convertido en uno de los grandes animadores de la rumorología. El central actúa como cedido en el Eintracht Frankfurt y la mayoría de los medios dan por hecho que el jugador acabará regresando al Real Madrid al término de la presente temporada.

«Siempre digo lo mismo: si fiché por el Madrid es porque tengo la máxima ilusión de jugar allí algún día. A todos nos gusta estar en el vestuario con los mejores futbolistas del mundo y competir contra los mejores equipos, y eso es el Madrid. Pero tengo que seguir centrado en el Eintracht, no vale pensar en eso y no hacerlo. Me centro en seguir haciéndolo así, a corto plazo. Mi mentalidad no ha cambiado en absoluto, tengo las ideas muy claras. Me centro sólo en rendir al máximo. El mundo del fútbol es muy cambiante. Hoy estás mejor y mañana puede que peor, nunca sabes... Yo lo que quiero es seguir con esta constancia y mejorar mi nivel», reconoció durante una entrevista concedida al diario As.