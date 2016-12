Protagonista de una temporada sensacional en las filas de un Eintracht Frankfurt donde llegó el pasado verano en calidad de cedido (16 partidos disputados en Bundesliga), el central de 19 años Jesús Vallejo se ha convertido en una de las sensaciones del fútbol alemán. Forjado en la cantera del Real Zaragoza, las evoluciones del jugador no han pasado desapercibidas y el Real Madrid tiene previsto contar con él la temporada que viene en su primera plantilla una vez expire el periodo de préstamo.

Consultado en una entrevista por el diario Marca, el jugador expresa sus ganas de volver al equipo merengue, aunque apostó por la calma: «Siempre lo he dicho. Si un día firmé con el Real Madrid es porque tengo la ilusión de jugar allí. Tengo esa mezcla de sentimientos. Debo estar centrado en lo que tengo que estar, en el Eintracht, y si no lo hiciera me equivocaría. Pero también está claro que tengo la ilusión y el sueño de jugar algún día en el Madrid».

Además, el futbolista reconoce que «En su día me dijeron que iban a estar en constante seguimiento. Que no me iban a llamar todas las semanas pero que fuese consciente de que me iban a estar siguiendo. Con los que más trato tengo es con la gente que de los servicios médicos, que me siguen a nivel de alimentación y de preparación. Con ellos tengo una comunicación semanal», al ser consultado sobre los blancos.

También apuntó el jugador en cuanto a sus objetivos para esta temporada. «Siempre pienso que es el equipo. El míster nos dice que si hacemos un buen año a nivel colectivo, que hasta ahora lo está siendo, vamos a salir reforzados todos individualmente. Creo que es el objetivo a seguir. Mantener esta línea y si puede ser, mejorar», espetó.