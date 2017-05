El legendario capitán del Chelsea podría decantarse por la retirada al final del presente curso, en el que finaliza su contrato con los blues, tras no recibir de momento ninguna oferta que se ajuste a sus intereses personales.

«No sé todavía si el domingo jugaré mi último partido (en la última jornada de la liga inglesa) o no, antes de retirarme. Eso dependerá de si recibo una oferta adecuada. Lo hablaría con mi familia, ya sea aquí o en el extranjero. No he tomado todavía la decisión y estudio todas las opciones», declaró John Terry 36 años en los micrófonos de Sky Sports tras el partido ante el Watford en el que fue titular y marcó un gol.

Su entrenador, Antonio Conte opinó al respecto en el mismo medio de comunicación, explicando que cree que debería seguir jugando al fútbol: «No, John quiere continuar jugando [...] Es un grande y una leyenda para el Chelsea, y en el futuro lo será para el equipo en el que decida jugar».