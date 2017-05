En la rueda de prensa previa al último partido de la temporada, el entrenador del Sevilla acaba de confirmar lo que era un secreto a voces. Jorge Sampaoli tiene un acuerdo con la AFA para dirigir a la selección de Argentina, de manera que ha dejado entrever su próxima salida del club hispalense.

«Tengo un contrato que lo va a resolver la AFA con el presidente del Sevilla. No estoy dejando al Sevilla por otro club, estoy dejando al Sevilla, si se da, por mi selección. Es un cambio vinculado con el corazón por mi país. Decidí no hablar antes de un tema que no me correspondía. Hay un lazo muy importante entre esta camiseta y yo. Fueron bastantes alegrías como para manchar esto con cosas que no tienen relevancia, ni si quiera certezas. Lo tendrá que resolver la AFA con el Sevilla», afirmó el preparador.