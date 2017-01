El técnico argentino ha hablado con Marca para repasar lo que va a deparar al Sevilla durante 2017, año en el que no garantiza terminar dirigiendo al club hispalense: «No lo sé, nunca se sabe». Eso sí, de la posibilidad de entrenar al FC Barcelona no quiere saber nada: «Son especulaciones, rumores. Luis Enrique es un ganador, respetado, querido por la afición de allí. Si se va, habrá una lista enorme de candidatos. Lo veo muy lejano, aunque el momento que pasa el Sevilla hace que se fijen en su entrenador. Nada más».

Además, Jorge Sampaoli ha definido cómo es el delantero que buscan de cara a la segunda mitad de temporada: «Buscamos un delantero no tan quieto, no tanto de referencia, sino uno que busque, que sea profundo. Por tantos partidos y torneos que se vienen, a veces cuando jugamos con dos, nos termina por faltar otro delantero, y eso es lo que buscamos. Pero este mercado es muy complejo, y es difícil encontrar lo que uno quiere al precio que uno quiere. Hay muchos jugadores que no son fichables porque ya han jugado en Champions».