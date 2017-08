«Creo que él demostró que lo hizo el año pasado no fue suficiente. Sabe y quiere hacer más; quiere jugar al fútbol al más alto nivel, y estamos hablando y negociando con él la posibilidad de que pase con nosotros la segunda mitad de la temporada. Está lesionado y aún no está en condiciones de jugar. No es una operación que tenga que cerrarse de forma urgente; no estamos desesperados por hacerlo, pero sabemos que Zlatan quiere jugar todavía al más alto nivel».

Estas declaraciones corresponden a José Mourinho, entrenador del Manchester United que hoy en rueda de prensa ha admitido que su escuadra negocia el fichaje de Zlatan Ibrahimovic. El sueco está sin equipo, recuperándose de una grave lesión, pero podría acabar recalando en el club de Old Trafford.