El técnico portugués ha hablado, para GQ, del nuevo mercado asiático que se les ha abierto tanto a jugadores como a entrenadores: «Otros dirigentes de la Premier han sido críticos, pero yo no soy un crítico. Estoy preocupado, eso sí, porque pueden ofrecer contratos que son imposibles en Europa»

Además, José Mourinho ha reconocido que rechazó una oferta del fútbol chino y habló sobre los jugadores que deciden marcharse: «Yo ya he rechazado una gran oferta para ir a China, pero no voy a criticar a nadie que decida hacerlo. Al final el jugador que quiere irse es un jugador que ya no quieres tener en tu equipo. Imagínate al futbolista que tiene 24 o 25 años y quiere irse ¿a los 24 o 25? vale, adiós, sé feliz. El jugador que tiene 31 o 32 años y y decide irse, bien, perfecto. Luego vuelven con la cuenta bancaria llena. Cuando son jóvenes y tienen la oportunidad de estar en las mejores competiciones y deciden marcharse, tal vez es mejor que se vayan»