José Mourinho ha restado importancia al precio que el PSG pagará por el fichaje de Neymar. Asegura que no le parece caro y que lo único que le preocupa de la operación son las consecuencias que pueda acarrear.

«Cuando fichamos a Paul Pogba, yo dije que no era caro», dijo Mourinho. «Caro es cuando algunos llegan a un determinado nivel sin calidad. Yo no creo que 222 millones por Neymar sea caro». Para el portugués el problema es que ahora se verá más inflado aún el precio de los jugadores en el mercado. «Neymar es uno de los mejores jugadores del mundo, por lo que comercialmente es muy sólido pero el problema no es Neymar, el problema son las consecuencias».