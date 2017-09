José Mourinho se ha referido en rueda de prensa a la sensible baja de Paul Pogba, que estará entre 4 y 6 semanas fuera de los terrenos de juego. El portugués no ha querido lamentarse de la ausencia y confía en que otros jugadores puedan sustituir al francés.

«Se perderá el partido de este fin de semana, y a día de hoy sólo pienso en ese encuentro. No miro más adelante. No sé cuánto tiempo estará fuera; lo único que conozco es que es una lesión muscular. Echaremos de menos a Pogba porque lo necesitamos. Sin embargo, Ander Herrena, Marouane Fellaini y Michael Carrick están a la espera de una oportunidad. En el pasado ya perdimos a futbolistas en momentos clave y no lloramos», afirmó el luso.