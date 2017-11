El técnico argentino ha rechazado la opción de entrenar a la UD Las Palmas, según el diario AS, después de que las diferencias entre club y entrenador no se solventaran. Según el medio, las exigencias económicas de Juan Antonio Pizzi eran demasiado altas para el cuadro canario y la reforma de plantilla que pedía no estaba dispuesta a ser asumida por lo que, ante esto, el ex seleccionador de Chile acabó con las negociaciones.

De esta forma, se cae el primer candidato a ocupar el banquillo de Las Palmas y dejaría la pista libre a Paco Jémez, quien ahora mismo sería la opción predilecta del equipo de Gran Canaria, aunque se estarían barajando nuevas opciones. El encuentro en Anoeta está cada vez más cerca y una posible derrota sin medidas drásticas tras ellas pondría a la dirección del equipo en el punto de mira de la afición.