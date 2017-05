El lateral derecho internacional, Juanfran Torres, pasó ayer por los micrófonos de El Transistor de Onda Cero para tratar temas de actualidad deportiva relacionados con su club, el Atlético de Madrid. Entre lo comentado por el jugador atlético destaca por encima de todo su punto de vista acerca de la situación que vive Antoine Griezmann, que podría abandonar el club rojiblanco si nos fijamos en sus declaraciones desde el final de la campaña.

«Griezmann no ha dicho que se va ni nada de eso; es un tío al que se le quiere mucho en el vestuario. A Griezmann hay que dejarle que está de vacaciones; entiendo que tenga dudas pero hay que respetarle»», explicó Juanfran, para pasar a valorar el asunto de su renovación con el Atlético, con el que le queda tan solo un año más de contrato:«El Atleti me dijo que se solucionaría el tema de mi renovación pero aún no sé nada, no se ha solucionado nada».