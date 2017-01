El jugador francés ha concedido una entrevista a France Football en la que se ha mostrado indignado por el trato de los clubes franceses hacia él: Cuando nos poníamos en contacto con los clubes algunos decían: «‘¿Faubert? ¿Quién?’. Ya no tengo 17 años. Es una falta de respeto. Así que decidí irme fuera no seguir en el país al que amo».

Julien Faubert comienza una nueva andadura en la Segunda División finlandesa pero no olvida su paso por el Real Madrid: «No me marcan las criticas durante mi paso por el Madrid. La realidad es que he tenido más apoyo en Inglaterra. En vez de presumir de que un francés jugara en el Madrid se dedicaron a criticarme desde mi país. Creo que el Madrid no se interesa en un jugador sólo por diversión. Pase lo que pase eso siempre quedará en mi currículum».