Philippe Coutinho es una de las grandes estrellas del Liverpool y ello le ha llevado a estar en las agendas de grandes clubes de la élite europea, como es el FC Barcelona, su opción de salir de Anfield más palpable.

Pero Jürgen Klopp, el técnico alemán de los reds, no está dispuesto a dejar salir a uno de sus baluartes dentro del equipo, cómo ha explicado en rueda de prensa al ser preguntado por la posibilidad de que el mediapunta brasileño de casi 25 años abandone el club de Merseyside: «No hay ninguna intención de traspasarlo, los propietarios del club me indicaron que no hay necesidad de vender a ningún jugador si ese es mi deseo. Quiere decir que podemos reforzar la plantilla sin que salgan jugadores, y eso es una buena noticia. Tenemos una buena base, queremos traer sangre nueva, pero estoy tranquilo con la situación de Philippe».