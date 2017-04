«Hay una posibilidad no despreciable de retirarse en Liverpool. He entrenado ya a tres clubs. No habré estado al frente de 10 clubs cuando mi carrera haya terminado. Podría estar en una situación incómoda si no ganamos nada. La gente espera que el Liverpool gane títulos».

Estas declaraciones corresponden a Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool que en palabras para Sport1 ha hablado abiertamente de sus planes de futuro. El técnico alemán no descarta retirarse cuando acabe su etapa al frente de los reds, con los que tiene todavía contrato.