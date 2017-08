Mientras desde la directiva del FC Barcelona se hacen alusiones a Philippe Coutinho, su entrenador Jürgen Klopp acaba de hablar en rueda de prensa del brasileño. El preparador del Liverpool se ha sincerado sobre su futbolista y ha confirmado que no jugará en Premier League este fin de semana.

«Phil no está listo. Tampoco ha entrenado, como desde su lesión, y no tengo nada malo que decir sobre su actitud. No somos tontos, sabemos que es una situación difícil. Para mí no siempre es fácil decir 100% la verdad, aunque no me guste mentir. No conozco a Segura, nunca hemos coincidido y no sé por qué hay gente que está diciendo lo que está diciendo», afirmó el alemán.