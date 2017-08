Después del partido que hoy enfrentaba a Liverpool y Watford en la primera jornada de la Premier League, Jürgen Klopp ha comparecido en rueda de prensa. Y obviamente al entrenador alemán le han cuestionado por Philippe Coutinho, que está forzando su salida para ir al FC Barcelona.

«Como entrenador tengo unos jefes que deciden si vendemos o no a un jugador, y yo tengo que aceptarlo. Yo no tomo la decisión, tienes que preguntar a los propietarios. No he tenido tiempo de pensar en esto, he tenido que preparar el partido. Si estuviese molesto, se lo diría al jugador. Yo no he recibido el transfer request», afirmó el técnico.