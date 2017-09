A pesar de que ha terminado ya el mercado estival de fichajes, Juan Guillermo Cuadrado no ha dejado de protagonizar rumores. El colombiano de 29 años es pieza importante de la Juventus de Turín, y por eso ha querido dejar claro que no piensa cambiar de aires.

«No he pensado en dejar la Juventus, soy feliz aquí y no me planteo ese cambio», ha afirmado el carrilero en declaraciones a Sky Sports Italia. El futbolista no se plantea por tanto dejar la vecchia signora a corto plazo, de modo que clubes como el Arsenal tendrán que olvidarse de él.