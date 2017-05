«Lo más importante no son las asistencias sino que hemos hecho un gran trabajo colectivo. Hemos dejado la portería a cero y hemos marcado fuera de casa. El mérito colectivo ha sido brutal. Ese es el espíritu que nos debe llevar a la final de la Champions. En el fútbol todo puede pasar y no podemos pensar que estamos en la final. Mi preocupación no es con quién estemos en la final, sino llegar».

Así ha hablado en declaraciones a beIN Sports Dani Alves, jugador de la Juventus de Turín, tras sus dos asistencias de hoy que han servido para que Gonzalo Higuaín marcara los goles del triunfo de la vecchia signora en Mónaco. Por eso al brasileño le han preguntado por el argentino: «Ha sido contratado para marcar goles y esperábamos siempre que nos ayude. Pero más allá de eso es la disposición de ayuda al equipo. Siempre es complicado marcar en Europa, pero un goleador como él siempre ha marcado. Ha demostrado que está y que sigue integrado con el equipo más allá de sus goles y nosotros estamos para ayudarles».