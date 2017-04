«Hemos hecho un partido rozando la perfección. Ha sido muchísimo mérito nuestro, nuestra intensidad ha hecho que el Barça no tuviera espacios y no pudiera manejar el partido como le gusta. Era un día muy especial para mí, era extraño reencontrarme con todos. He preferido guardarme la felicidad. No podemos relajarnos».

Así ha hablado Dani Alves en zona mixta tras la victoria de la Juventus de Turín (3-0) ante el FC Barcelona. El brasileño ha reivindicado además el gran partido de su equipo: «Más que demérito del Barça ha sido mérito nuestro. Tenemos que ser muy cautos y mantener los pies en el suelo por lo que ya sucedió en el Camp Nou. El Barça ahí es muy fuerte y vamos a intentar marcar goles y pasar la eliminatoria».