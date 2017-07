Massimiliano Allegri, técnico de la Juventus, ha atendido a los medios de comunicación antes del partido amistoso de pretemporada que enfrentará al conjunto italiano con el FC Barcelona. Ha sido cuestionado sobre la posibilidad de que el cuadro catalán vaya a por Dybala en caso de que el PSG fiche a Neymar.

«No temo perder a Dybala. Por otro lado, no conozco de primera mano lo que está pasando con Neymar y el PSG, así que no sé si se cumplirá esa premisa de que el Barcelona tenga que fichar un sustituto. Esto es algo que no puedo controlar, así que no estoy preocupado», comentó quitando hierro al asunto.