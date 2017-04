Massimiliano Allegri ha superado su particular coco, que era el FC Barcelona, al que acaba de eliminar de la Liga de Campeones con la Juventus de Turín. El entrenador italiano se ha mostrado muy satisfecho con el pase de su escuadra a las semifinales del torneo y ha analizado en rueda de prensa este éxito.

«Parecía imposible no recibir un gol, pero estamos en semifinales. Felicito a los jugadores por lo que han hecho y por lo que están haciendo. Hemos pasado contra un adversario de gran nivel. Hemos de felicitar a los dos equipos porque ha sido un gran partido. Hemos concedido pocas ocasiones al Barça. Ha sido una clasificación merecida», afirmó el italiano.

El entrenador ha reivindicado además el gran trabajo de sus jugadores: «El equipo defiende muy bien sin hacer muchas faltas. En partidos así los detalles marcan la diferencia. Los partidos los ganan los jugadores no el entrenador. Tenemos una dinámica muy positiva. La Juve no era el PSG, hemos sufrido un poco pero no tanto».

Por otro lado, ha sido cuestionado por el conjunto azulgrana: «El Barcelona nunca ha bajado los brazos. Hemos crecido mucho en autoestima, estamos en semifinales pero aún no hemos hecho nada. Hay que esperar al sorteo del viernes. Hay pocas diferencias entre el Barça de Berlín y el actual. Neymar ha crecido mucho».