«Es el resultado del trabajo y de vivir la profesión con intensidad. Todo es fruto de mi trabajo y de mi cuidado, de mi respeto con mi carrera. La gente piensa que soy un loco pero a la hora de trabajar sé lo que tengo que hacer. Aquí es una manera diferente de ver el fútbol. Cuando me estaba adaptando me vino la lesión y me tuve que reinventar. Pero el fútbol es igual en todos lados. Lo único era adaptarse a los compañeros y a la filosofía de este club».

Así ha hablado Dani Alves para A3Media después de conseguir con la Juventus de Turín el pase a una nueva final de la Liga de Campeones. El brasileño ha reivindicado su trabajo y ha sido cuestionado por el posible rival del 3 de junio: «El Real Madrid lleva una ventaja pero no va a ser fácil. Lo importante para nosotros era estar, independientemente del rival. Pero lo importante era estar».