Tras conocerse esta mañana la sorprendente noticia de la salida de Kevin-Prince Boateng de la UD Las Palmas, el ghanés acaba de comparecer en rueda de prensa para explicar su decisión. De manera que el jugador de 30 años ha explicado que es su familia el motivo de que quiera cambiar de aires.

«Un día muy difícil para mí, no es fácil de entender y es una responsabilidad mía. Es una decisión como padre, como marido, no como jugador. Tomo esta decisión por mi familia que es lo más importante. No estoy bien, lejos de mi familia, se lo dije al presidente y me entendió», ha afirmado el jugador.