El jugador ghanés ha repasado, en The Guardian, su etapa más difícil en la que no se centraba en el mundo del fútbol: «Gasté serias cantidades de dinero en clubes nocturnos, ropa y coches (tres en un día). Intentas comprar la felicidad. Como no podía jugar al fútbol, me compré un Lamborghini. Aún conservo una foto: tres coches, una gran casa y yo de pie como si fuera ’50 Cent’. A veces la miro y pienso lo estúpido que era, pero me hace ver que he aprendido y he madurado. Una mañana me levanté, miré al espejo y pensé que ese no era yo. Que yo era futbolista».

Pero Kevin Prince Boateng quiere que sus errores sirvan como ejemplo para los más jóvenes y asegura que está centrado en jugar: «No quiero que malgasten su talento. He dado ejemplos de cosas que hice realmente malas. Cometí errores en mi vida. Ahora estoy bien, pero no quiero que les marquen esas estúpidas cosas que dejan marca para siempre como ’chico malo’, ’bebedor’ o ’fiestero’. Algunos periódicos aún tienen esa imagen de mí, pero vamos, yo hablé delante de las Naciones Unidas. Dime un jugador que haya hecho eso».