Además de preguntarle por lo ocurrido en el choque ayer mismo midió a las selecciones de Francia e Inglaterra, los medios presentes en la zona mixta cuestionaron a Kylian Mbappé por el interés que su juego viene suscitando en un club de la talla del Real Madrid. «Lleva intentando ficharme desde que tenía 14 años...», admitió.

Eso sí, el punta del AS Mónaco no quiso pillarse las manos y añadió que, por el momento, no ha tomado ninguna decisión que pueda determinar su futuro. «Dije que voy a esperar hasta el final de la temporada para tomar una decisión... y sólo ha pasado una hora. Voy a estar con la familia y vamos a pensar en lo que podemos hacer. Tenemos que hablar, ver lo que sucede con el club. Todavía estoy bajo contrato. No soy libre», explicó en declaraciones que recoge Canal +.