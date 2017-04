Autor de nuevo anoche de un gol en Liga de Campeones, Kylian Mbappé es ya la gran sensación de la temporada y lleva camino de convertirse en uno de los grandes protagonistas del mercado de fichajes. El director deportivo del Mónaco, Antonio Cordón, ha hablado sobre su estrella en declaraciones a la Cadena Cope y ha lanzado una advertencia a sus pretendientes.

«El éxito de Mbappé también se debe al equipo. Es joven, hoy día los chavales jóvenes son observados por los clubes grandes y todos les quieren. Yo espero que se quede porque queremos tener los mejores pero todos sabemos lo que es el mercado y cómo son las cosas. No sé cuántas ofertas hay. Por lo que habla la prensa parece que las conocéis mejor vosotros. Tendrá una cláusula de bastante, bastante dinero. El contrato de Mbappé no lo he hecho yo y no puedo decir exactamente la cláusula, pero es mucho dinero», afirmó el dirigente.