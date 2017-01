El delantero del Sassuolo continúa en boca de todos gracias a los 10 tantos que ha anotado en este inicio de temporada. Tanto es así que el conjunto de la capital de Italia no se olvida de él y quiere apostar fuerte por hacerse con sus servicios, ya que Luciano Spalletti le considera el mejor refuerzo posible.

El problema con el que se encuentra la AS Roma es que el Sassuolo no piensa en vender a Grégoire Defrel hasta el mercado estival: «No está a la venta hasta el final del campeonato, ahora no hay posibilidades de que le vendamos», aseguró Giorgio Squinzi, dueño del Sassuolo, para IlMessaggero. Aunque el conjunto romanista confía en que una buena oferta les haga cambiar de opinión.