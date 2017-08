Gerard Piqué ha comparecido en la zona mixta para hablar en nombre del vestuario del FC Barcelona tras la dura derrota de hoy ante el Real Madrid. El central cree que su escuadra puede mejorar pero admite también la superioridad del conjunto merengue, y da las claves del partido de esta noche.

«Pensábamos que jugarían con dos puntas y no con tres, como en la ida. Han presionado muy arriba y nos han superado al inicio. Luego influye el estado de ánimo. No estamos en el mejor momento ni como equipo ni como club. Debemos estar lo más juntos posible y remar hacia adelante. Debemos convivir con la derrota, aceptar que el Madrid es mejor. Esto es muy largo y hay margen de mejora. Pero en nueve años que hace que estoy aquí, es la primera vez que me siento inferior al Madrid. Es cierto que han ganado la Champions, pero no hace mucho vinimos aquí y ganamos», afirmó el defensa.