Marcelo, jugador del Real Madrid, ha hablado sobre anécdotas de su pasado con The Players’ Tribune. Entre ellas destacan el hecho de que no sabía lo que era la Champions League hasta los 16 años o cómo se gestó su fichaje por el conjunto merengue.

«Alguien me llamó y me dijo: ’¿Quieres jugar en el Real Madrid?’ Pero no sabía quién era. Le respondí que sí y me dijo: ’Entonces vas a ir al Real Madrid’», asegura el brasileño. «Juro por Dios que creía que iba allí sólo para tener una conversación. Cuando llegué al encuentro con el club, vi los contratos con el símbolo del Real Madrid arriba y los firmé rápido. Entonces, los hombres trajeados me llevaron directamente al campo de fútbol. Me presentaron a la prensa ese día y yo no tenía ni idea de que iba a ser mi presentación. Mi familia en Brasil no se lo creyó hasta que vieron la noticia en Globoesporte».