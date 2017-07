Nelson Semedo, jugador del FC Barcelona desde el 14 de julio, atendió a Mundo Deportivo y el diario catalán quiso preguntarle a cerca de su afición al club culé y de sus primeras sensaciones como nuevo jugador azulgrana.

Sobre sus primeros días en el Barcelona, dijo que las sensaciones están siendo «muy buenas. Me estoy adaptando muy bien gracias a la ayuda de mis compañeros y todo está siendo muy fácil. He llegado al mejor equipo del mundo». Al ser preguntado por su gusto por el cuadro culé, dijo que «desde pequeño siempre fui del Barça, siempre me gustó, aunque Ronaldinho me influyó mucho, porque entonces yo jugaba en el centro del campo y él era; era no, es mi ídolo. Veía sus partidos y eso me influyó bastante».