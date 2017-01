La situación del guardameta de Girona no es buena, vista desde fuera. El canterano del Espanyol recaló en el Tottenham este verano en forma de cesión con opción de compra pero no ha debutado en competición oficial con el club de Londres. Pau López tan solo ha disputado dos encuentros con el equipo Sub-23 y su situación no parece que vaya a cambiar tras las renovaciones de Hugo Lloris y Michel Vorm.

Pero, desde dentro, Mauricio Pochettino está muy contento con él y con la competencia que hay entre los 3 guardametas de su equipo, por lo que el Tottenham no descarta ejercer la opción de compra sobre Pau López. Tal y como apunta As, esta asciende a 7M€ y puede ser aplicada el próximo mes de junio.