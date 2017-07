Como viene siendo habitual, los clubes en verano van presentando sus equipaciones de cara a la próxima temporada. Ahora es el turno del Liverpool, que ha mostrado en sus redes sociales la que será su tercera equipación.

El llamativo color naranja con remates en negro con motivo del 125 aniversario del conjunto inglés no ha dejado indiferente a nadie.

Our @NBFootball third kit has arrived - and it's available now: https://t.co/dvkfDaXBq7#PureLFC pic.twitter.com/GUH5Bg7a61

— Liverpool FC (@LFC) 17 de julio de 2017