«Me contactó un agente que lleva estrellas a China. El nombre del club no fue mencionado, pero si ’Lewi’ decidía irse a China su salario habría sido significativamente superior a los 40 M€, lo que quiere decir que cobraría más que Carlos Tévez. Es obvio, Lewandowski no es solo más joven, sino mejor jugador que Tévez. Ahora mismo no está a la venta, pero nunca diría nunca. La vida ofrece siempre varias alternativas».

Estas declaraciones son de Cezary Kucharski, representante de Robert Lewandowski que ha hablado en SportoweFakty del delantero del Bayern Múnich. El polaco de 28 años renovó recientemente su contrato con el combinado bávaro.