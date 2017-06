Junto al mercado de fichajes, el de proveedores también vive un momento movido en Inglaterra. Así, después de haber recuperado a los blues del Chelsea, la firma norteamericana Nike se ha hecho con otro cuadro londinense.

Y es que el Tottenham ha anunciado su adiós a Under Armour a fin de unirse a la marca ya desde la temporada 2017-2018.

We are pleased to announce the start of a multi-year agreement with @Nike / @NikeFootball as our new kit provider from 2017/18. #COYS pic.twitter.com/5pOLKps2Tt

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 30 de junio de 2017