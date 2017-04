«Mientras no haya propuestas en firme, tendré que decidir lo que es mejor para mí. Ahora mismo me veo aquí porque no tengo nada (...) Hay intereses de otros clubes, pero no hay propuestas en firme, sino intereses. Cuando tenga la propuesta definitiva de Las Palmas decidiré qué es lo mejor para mí. En un principio mi idea es quedarme en Las Palmas. Espero que no se alargue mucho porque es una incertidumbre. Al final, lo mejor es que yo decida qué es lo mejor».

Así hablaba en las últimas horas Dani Castellano, lateral izquierdo de la UD Las Palmas, sobre su futuro porque acaba contrato con el club canario el 30 de junio. Su porvenir es incierto, si bien no le faltan pretendientes. De hecho El Desmarque acaba de revelar que el Real Betis se ha sumado ahora a su lista de pretendientes.