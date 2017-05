Se ha especulado mucho con posibilidad de que Juan Carlos Unzué, actual segundo entrenador del FC Barcelona y miembro del cuerpo técnico de Luis Enrique, sea el relevo del propio técnico asturiano al frente del vestuario culé, pero esta opción va perdiendo fuerza por momentos, según sostiene el diario SPORT.

No es ningún secreto su reciente encontronazo con Neymar, uno de los líderes del cuadro blaugrana, pero no solo ha perdido su confianza, sino que también lo ha hecho de parte influyente del plantel, especialmente Jordi Alba, con el que también tuvo un roce, aparte de dejarle fuera del once titular con la instauración del 3-4-3, sistema del que se dice que Unzué es el principal promotor. Además desde el club todos los indicios parecen apuntar a que no es el elegido, ya que de ser así se habría anunciado como se hizo con Tito Vilanova. La planificación parece ser otra, la de dar confianza a un entrenador de fuera y darle margen de trabajo, y la selección del candidato se hará en función de las preferencias sondeadas de los socios.