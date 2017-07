El Arsenal maneja una opción por si Thomas Lemar no abandona finalmente el AS Mónaco. Jakub Jankto, del Udinese, es la bala que los gunners guardan en la recámara para apuntalar su centro del campo, según Express. No es la primera vez que el club londinense es relacionado con dicho futbolista.

El centrocampista también interesa a la Juventus y al Inter de Milán, aunque el Arsenal tendría ventaja a la hora de acometer su contratación. El agente del jugador dice que por el momento «es joven, tiene 21 años, debe estar tranquilo y solo está pensando en el Udinese».